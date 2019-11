(ANSA) – ROMA, 17 NOV – Vittoria sul filo di lana per Sergio Garcia (Honda) nella gara della Moto 3 del Gran premio di Valencia, con il tempo di 25’21″816. Lo spagnolo ha preceduto di soli 0″005 millesimi l’italiano Andrea Migno (Ktm), che ieri aveva conquistato la prima pole in carriera. Terzo posto per l’altro spagnolo Xavier Artigas (Honda), a 0″180. Gara caratterizzata da una spettacolare caduta che al terzo giro ha costretto i commissari di gara ad alzare la bandiera rossa. Il maxiincidente, avvenuto alla curva 11, ha coinvolto cinque piloti: Yurchenko, Alcoba, Antonelli, Tatay e Foggia, protagonista di un volo spaventoso dopo essere stato centrato in pieno dalla moto di Tatay. Il pilota dello Sky Racing Team VR46, che nell’impatto ha anche perso conoscenza per qualche minuto, è stato trasportato prima nel centro medico e quindi nell’ospedale di Valencia. Nessuna grave conseguenza per lui per fortuna. Una moto è finita pure in fiamme, ma senza pilota.