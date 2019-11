(ANSA) – ROMA, 17 NOV – Il sudafricano Brad Binder, in zella a una Ktm, ha vinto, con il tempo di 25’30″766, il Gran premio della Comunidad Valenciana nella Moto2, ultima prova del Motomondiale. Ha preceduto di 0″735 lo svizzero Thomas Luthi (Kalex) e di 1″045 lo spagnolo Jorge Navarro (Speed Up). Primo degli italiani nell’ordine d’arrivo è stato il riminese Stefano Manzi (Mv Agusta), che si è piazzato al quarto posto, con un distacco di 1″185 dal vincitore. Ottavo Luca Marini (Kalex), a 11″083, nono invece Fabio Di Giannantonio (Speed Up), con un ritardo di 11″655.