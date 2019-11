Nedbank Challenge, vittoria record per Fleetwood

(ANSA) – ROMA, 17 NOV – Al Nedbank Challenge è festa per Tommy Fleetwood. Il britannico in Sudafrica vince al play-off il penultimo torneo delle Rolex Series 2019 e mette in bacheca il quinto titolo in carriera sull’European Tour. A Sun City il britannico ha superato, con un par alla prima buca di spareggio, lo svedese Marcus Kinhult (bogey). Un exploit arrivato dopo una rimonta show nell’ultimo round, dove ha approfittato del triplo crollo dei sudafricani Zander Lombard (leader dopo il secondo e terzo round) e Louis Oosthuizen, oltre che del belga Thomas Detry, realizzando tre eagle, quattro birdie e tre bogey (parziale di 65,-7). Mettendo il sigillo al termine di una gara emozionante, che ha visto Fleetwood e Kinhult chiudere a pari merito le 72 buche con un totale di 276 (-12) colpi. Ma alla fine ha prevalso la maggiore esperienza del talento d’Oltremanica. Così, dopo 20 mesi di digiuno, il 28enne di Southport torna al successo e, 18/o alla vigilia del torneo, si prepara a compiere un bel passo avanti nel ranking mondiale.