Moto: a Valencia l’Aprilia nella Top 10 con Espargarò

(ANSA) – ROMA, 17 NOV – Aleix Espargaró è riuscito, ancora una volta, a entrare top ten a Valencia, chiudendo al nono posto dopo una bella battaglia col compagno di squadra Iannone, scivolato nell’ultimo giro. Scattato dalla 15/a casella, Aleix ha saputo rimontare posizioni. Come tradizione la gara di chiusura del Mondiale è stato un appuntamento speciale per Aprilia Racing e per il Gruppo Piaggio: le RS-GP sono scese in gara nella livrea totalmente rossa di (RED), per sostenere l’organizzazione fondata da Bono e Bobby Shriver nel 2006 per combattere la diffusione dell’HIV. “Dopo un week-end con tante cadute – le parole di Espargarò – in gara sono stato molto cauto. Era importante finire bene questa lunga stagione e sono contento di esserci riuscito”. “Sono abbastanza contento della gara di oggi. Pur partendo molto indietro sono riuscito a recuperare tante posizioni e a lottare, divertendomi, con il mio compagno di squadra per la top ten – dice Iannone -. Rispetto a ieri siamo riusciti a trovare un buon ritmo”.