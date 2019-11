(ANSA) – NEW YORK, 17 NOV – “Dopo tre testimoni non è stata presentata alcuna prova di un’eventuale reato. I primi due diplomatici non hanno diretta conoscenza ma hanno solo sentito di sfuggita delle cose. Il terzo non ha conoscenza neanche dei pettegolezzi. Questo è una farsa”. Lo afferma Rudolph Giuliani, il legale personale di Donald Trump riferendosi alle audizioni pubbliche nell’ambito dell’indagine per un possibile impeachment di Trump.