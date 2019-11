(ANSA) – ROMA, 17 NOV – Il Portogallo si qualifica a Euro 2020 nell’ultima giornata, con un 2-0 in casa del Lussemburgo, che rappresenta anche un altro traguardo per Cristiano Ronaldo: l’attaccante della Juve è andato in rete al 41′ del secondo tempo, chiudendo la partita dopo il vantaggio iniziale di Bruno Fernandes (36′).