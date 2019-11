(ANSA) – NEW YORK, 17 NOV – Donald Trump “se vuole” può spiegare direttamente la sua posizione alla commissione di Intelligence della Camera, quella responsabile dell’indagine su un suo possibile impeachment. Lo afferma la speaker Nancy Pelosi in un’intervista a Cbs, impegnandosi allo stesso tempo a proteggere la talpa della telefonata fra Trump e il leader dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. “mi assicurerò che non intimidisca” la talpa, aggiunge.