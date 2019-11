Calcio: Serie A donne, Milan-Juventus 2-2 nel posticipo

(ANSA) – ROMA, 17 NOV – E’ finito 2-2 il posticipo della 6/a giornata della serie A femminile tra Milan e Juventus, giocato allo stadio Brianteo di Monza, risultato che permette alle bianconere di mantenere la testa della classifica con due punti di distacco (16 contro 14) sulle rossonere. Juve in vantaggio al 20′ pt con Rosucci, al 5′ st pareggio del Milan con la slovena Conc. All’82’ ancora Juve avanti con Staskova e quando il successo delle campionesse d’Italia sembra cosa fatta arriva il pari in pieno recupero siglato dalla Vitale, per la gioia irrefrenabile a bordo campo del tecnico milanista Maurizio Ganz. Nell’altro posticipo, quello dell’ora di pranzo, la Florentia San Gimignano ha battuto la Roma per 2-1: neroverdi toscane in vantaggio all’11’ con Melania Martinovic e raddoppio a inizio ripresa con Maegan Kelly. Al 17′ st gol romanista con Lindsey Thomas e il risultato non è più cambiato. Le giallorosse rimangono quindi al quarto posto a quota 12.