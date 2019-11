Hong Kong: polizia, spareremo se minacciati da armi

(ANSA) – PECHINO, 17 NOV – La polizia di Hong Kong, in piena notte, ha minacciato il ricorso ai “colpi di arma da fuoco” se gli agenti dovessero continuare a misurarsi con manifestanti che hanno “armi letali”: è il primo monito del genere lanciato in quasi sei mesi di proteste, nel mezzo di un’ondata di scontri violenti. “Se i manifestanti continuano con azioni pericolose, non potremmo avere altra scelta che ricorrere all’uso minimo della forza, inclusi i colpi di arma da fuoco”, ha detto il portavoce Louis Lau, in una conferenza stampa in cantonese su Facebook.