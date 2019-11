Calcio:Platini ringrazia Macron ‘possibile ultima avventura’

(ANSA) – ROMA, 17 NOV – “A 64 anni ho la possibilità di un’ultima avventura, ma non posso sbagliare e ci devo pensare bene”. L’ex fuoriclasse della Juventus ed ex presidente dell’Uefa, ospite di Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’, si è detto felice per le parole del presidente francese Emanuel Macron che lo vorrebbe rivedere nel mondo del calcio, in particolare in quello transalpino. E commentando la completa assoluzione nella vicenda del presunto pagamento illecito ricevuto dall’allora ex presidente della Ffa Sepp Blatter, Platini, nel presentare la sua nuova autobiografia ‘Il re è nudo’, ha aggiunto: ”Ho sofferto per un mese, poi ho pensato a difendermi. Dopo che la giustizia svizzera mi ha assolto, ora sono io a spiegare come sono andate le cose”. Sulla Var ha ribadito la sua totale contrarietà: ”Ci vorrebbe mezz’ora per spiegare perché non risolve i problemi, ma li sposta. Sono contro la Var, penso che è una bella cagata e che purtroppo non si tornerà più indietro”.