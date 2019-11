CARACAS. – Domenica, alle 10:00 del mattino, il Centro Nacional de Alto Rendimiento “Evelio Hernandez” della cittá di Yaracuy farà da cornice alla finalissima della Liga Nacional de Fútbol Femenino (LNFF), Deportivo Petare e Dynamo Puerto si sfideranno per portare a casa la coppa del Torneo Clausura 2019.

La squadra municipale si presenta con l’etichetta di favorita, in questo 2019 ha già messo in bacheca il titolo di campione del Torneo Apertura. In caso di vittoria questo fine settimana vinceranno il titolo assoluto.

“Questo torneo è stato più complicato, le avversarie sono state più difficili perché già ci conoscevano, basta guardare la tabella dei gol subiti. Il gruppo é unito e stiamo anche bene nell’aspetto físico” – ha dichiarato Carlos Montilla, allenatore del Deportivo Petare, aggiungendo – “Abbiamo lavorato l’aspetto personale, emozionale e psicológico. Dobbiamo lottare con noi stessi e non con i nostri avversari”.

La squadra municipale si é qualificata per la finale della Liga Nacional de Fútbol Femenino (LNFF) dopo aver battuto in semifinale 3 – 1 la Casa Portuguesa sul campo della Guacamaya. L’arma in più di questo Deportivo Petare é Mariannys Rodríguez arrivata via Deportivo La Guaira ed in questo semestre ha sempre lasciato il segno a suon di gol.

“Nella gara contro il Centro Portugués le nostre avversarie era ben posizionate in campo e ci hanno chiuso gli spazi ed sono andati addirittura sullo 0-1, meno male non ci siamo tirate indietro e siamo riuscite a ribaltare il risultato della partita” – spiega la bomber Rodriguez, che nel comunicato stampa della Federazione Venezuelana di Calcio ha fatto il punto anche sulle avversarie di questo fine settimana – “Dobbiamo scendere in campo e proporre il nostro gioco senza sentirci sotto pressione e perdere la concentrazione. Dobbiamo mantenerci ordinate a livello difensivo e sfruttare al meglio le occasioni che ci capiteranno”.

Sull’altra sponda, il Dynamo Puerto dopo aver pareggiato 1 – 1 con il Yaracuyanos sii é giocato il biglietto per la finale nella lotteria dei calci di rigore. Il mister della squadra orientale si mostra entusiasta in vista della gara che deciderà il titolo di campione del Torneo Clausura.

“Non vedo l’ora di giocarla (la finale, ndr). Noi puntiamo ai due titoli: Clausura e Scudetto. Sappiamo che sarà un match difficile, il Petare é una squadra che lascia giocare e a noi ci piace giocare con palla al piede”.

(di Fioravante De Simone)