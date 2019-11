Conte, con contributo Cdp progettiamo Italia domani

(ANSA) – ROMA, 18 NOV – “Il Governo non intende guardare a Cdp come a un mero strumento per risolvere questioni contingenti e di breve periodo. Vogliamo, al contrario, adottare – con il contributo di Cassa – una prospettiva di ampio respiro, per progettare l’Italia di domani, identificando le direttrici dello sviluppo sulle quali poter costruire nuova occupazione, aprire nuovi mercati, implementare nuove idee per l’innovazione tecnologica e digitale”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte intervenendo all’inaugurazione delle celebrazioni per il 170/o anniversario di Cdp.