Sogno Italiano Cercasi, concorso per soci e studenti Dante nel mondo

CARACAS. – “Sogno italiano cercasi” è il tema del bando destinato a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, non italofoni madrelingua ma con un livello certificato PLIDA B1 o superiore di conoscenza della lingua italiana, iscritti a corsi di lingua e/o cultura italiane nelle scuole Dante Alighieri nel mondo (le scuole in Italia sono escluse).

Il Comitato di Rovigo della Società Dante Alighieri ha indetto questo concorso destinato a soci e studenti Dante nel mondo, il cui premio consiste in un soggiorno in Italia.

Lo scopo principale dell’iniziativa è di promuovere l’immagine dell’Italia nel mondo, sottolineare il ruolo determinante della Società Dante Alighieri nel proseguimento di questo obiettivo e fornire ai partecipanti uno stimolo decisivo per sviluppare e intensificare l’interesse nei confronti dell’Italia, in particolare il valore della sua lingua e della sua cultura.

Il tema del concorso è: “Esprimi in parole e immagini il tuo sogno italiano – come l’Italia è presente nel tuo immaginario e nella tua visione di lavoro e di vita”. I partecipanti dovranno inviare un video, da loro ideato e creato, che sviluppi il tema del concorso. Il termine ultimo per l’invio dei video è stabilito entro e non oltre le ore 24 ora di Roma, del giorno 31 gennaio 2020.

La proclamazione del Partecipante vincitore da parte della Giuria, il cui giudizio è insindacabile, è prevista entro il 1° aprile 2020.

Il regolamento e la modalità di partecipazione al bando sono visibili sulla pagina dedicata al concorso; sui profili Facebook e Instagram della Società Dante Alighieri.