Omicidio in lite a Firenze: in carcere presunto omicida

(ANSA) – FIRENZE, 18 NOV – È stato sottoposto a fermo con l’accusa di omicidio volontario, su decreto firmato dal pm Beatrice Giunti al termine dell’interrogatorio, il 39enne tunisino bloccato dai carabinieri per aver accoltellato a morte un 33enne del Kosovo. Il tunisino è stato portato in carcere. Secondo quanto ricostruito, il kosovaro si sarebbe presentato intorno alle 2 in in pub di via Faenza, in evidente stato di alterazione dovuto probabilmente all’abuso di alcol. A questo punto sarebbe scattata la lite col tunisino. I due sarebbero stati separati da amici e camerieri, quindi il nordafricano sarebbe uscito dal pub. Poco dopo però sarebbe rientrato continuando la lite col 33enne, proseguita in strada e terminata con l’accoltellamento.