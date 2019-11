Calcio: stampa Argentina, De Rossi rinnova con il Boca

(ANSA) – ROMA, 18 NOV – Nessun ritorno anticipato di Daniele De Rossi in Italia, come ventilato nelle ultime settimane. Anzi, l’ex capitano della Roma continuerà a vestire la maglia del Boca Juniors fino a fine dicembre 2021, secondo quanto riporta oggi il quotidiano sportivo argentino ‘Olé’. Arrivato a Buenos Aires a fine luglio, dopo aver chiuso la carriera con la maglia giallorossa, De Rossi avrebbe deciso sfruttare la clausola presente nel contratto firmato con il club xeneize, senza aspettare le elezioni presidenziali del club in programma il prossimo 8 dicembre e che potrebbero portare a un rinnovo dei quadri dirigenziali.