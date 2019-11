(ANSA) – ROMA, 18 NOV – Seconda riunione di maggioranza sulla legge elettorale; l’appuntamento è stato fissato per domani sera alle 20, dopo il termine dei lavori parlamentari. Ad animare l’incontro sarà la richiesta di M5s di prevedere le preferenze e non brevi listini bloccati, come invece gli altri partiti della maggioranza ipotizzavano. Dopo che mercoledì scorso erano stati eliminati dal tavolo alcuni modelli, la maggioranza si sta confrontando o su un proporzionale con soglia alta o su un doppio turno nazionale. Quest’ultimo è preferito dal Pd, mentre M5s insiste sul proporzionale. Già nell’ultima riunione i rappresentanti pentastellati avevano accennato al fatto che il Movimento chiede la reintroduzione delle preferenze, e nei colloqui bilaterali di questi giorni il concetto è stato ribadito. In caso di adozione di un sistema proporzionale con soglia alta, si ragionava invece a dei collegi plurinominali con listini di massimo quattro nomi.