In nove mesi 620 morti sulle strade, un terzo minori di trent’anni

ROMA. – Sono drammaticamente in aumento, nei primi nove mesi del 2019, le vittime del sabato sera che hanno perso la vita in incidenti stradali avvenuti nei tre giorni del week end, quelli che statisticamente registrano piu’ decessi. In 566 incidenti mortali ci sono stati infatti 620 morti – contro i 588 che sono deceduti nello stesso periodo del 2018 – e fra loro 194 erano persone giovani, con meno di 30 anni.

I dati sono stati raccolti dalla Polizia stradale e dall’Arma dei carabinieri. In particolare, gli incidenti mortali con coinvolgimento di veicoli a due ruote, come le moto e gli scooter, sono stati 206, pari al 36,4% del totale. Inoltre, nel 35,5% degli incidenti con morti (pari a 201 casi), l’incidente e’ avvenuto per la perdita di controllo del veicolo da parte del conducente.

Per quanto riguarda la fascia oraria, tra le dieci di sera e le sei del mattino sono avvenuti 175 incidenti mortali con 203 persone decedute. Complessivamente la Polizia stradale e i carabinieri hanno impegnato sulle strade oltre un milione e 252mila pattuglie, che hanno elevato oltre 613mila contravvenzioni con piu’ di 986mila punti decurtati. I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati oltre 439mila.

Proprio in questi giorni ricorre la Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada. E il presidente della Camera Roberto Fico, nel richiamare l’evento, ha evidenziato che di fronte alla “sequenza drammatica di incidenti che continuano a consumarsi sulle nostre strade” le Istituzioni devono interrogarsi sulle misure per “fermare questa strage” .

“Gli strumenti normativi, da soli, non possono invertire questa tendenza se non saranno accompagnati da un più intenso impegno sul piano dell’educazione al rispetto delle regole, dell’informazione e della prevenzione”, ha aggiunto. Occorre “formare e sensibilizzare, soprattutto i giovani” sui rischi di una “guida non sicura”, ma vanno anche aumentate “le risorse da destinare agli enti locali per la manutenzione e la messa in sicurezza” delle strade.