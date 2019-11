VENEZIA. – Alberi secolari ‘disarcionati’, piante divelte, muretti crollati: c’è anche il tesoro verde dei 500 giardini storici di Venezia nella conta dei danni che si stanno facendo in queste ore dopo l’acqua alta eccezionale degli ultimi giorni. Un tracollo silenzioso di pioppi, robinie e querce centenarie, ulivi e viti, dovuto al vento e al lungo impennarsi della marea sino a 187 centimetri che non ha lasciato scampo anche a interi muretti di contenimento, cancellati in pochi minuti dalla mareggiata.

“Stiamo ricevendo molte segnalazioni di alberi abbattuti, piante divelte, muretti crollati, terreni inzuppati da più giorni di acqua salmastra – racconta Mariagrazia Dammicco, presidente di Wigwam Club Giardini Storici Venezia – Riguardano giardini e ‘broli’, gli orti e i frutteti di palazzi, conventi, ospedali dove c’erano alberi ottocenteschi che oggi non esistono più”.

Fazzoletti verdi nelle corti interne dei palazzi nobili che nulla hanno potuto contro la rabbia della natura: “sono piante con radici che non superano i 70-80 centimetri di profondità, sino a dove la terra incontra l’acqua salmastra – rileva – Proprio le radici non hanno retto, come accaduto con la tempesta Vaia”.

Giovanni Masut, maestro-giardiniere che lavora alla Giudecca, fornisce un quadro della situazione. “L’ottocentesco giardino Eden, alla Giudecca, ha perduto un centinaio di piante, il classico giardino Volpi, con le aiuole alla veneta e le pergole è stato travolto dall’acqua che ha abbattuto il muro di protezione sul lato laguna e ha sradicato cipressi centenari, mettendone a nudo radici altissime – elenca – Stessa sorte è toccata agli storici orti della palladiana chiesa del Redentore”.

Un patrimonio culturale e ‘colturale’, afferma Antonella Pietrogrande, coordinatore del Gruppo Giardino Storico-Università di Padova, “forse perduto per sempre”. Le situazioni più critiche riguardano, tra l’altro, l’orto del Campanile ai Carmini, il giardino di impronta rinascimentale di Palazzo Nani Bernardo, confinante con il museo di Ca’ Rezzonico, e gli spazi verdi di molte residenze della Giudecca.

Oltre la città storica, la situazione non è diversa. “Siamo impegnati a recuperare un vitigno di due ettari nell’isola di Mazzorbo – dice Gianluca Bisol, proprietario della tenuta Venissa – Se il nostro lavoro non avrà un risultato positivo, stimo che il danno possa essere intorno al mezzo milione di euro”.

(di Rosanna Codino/ANSA)