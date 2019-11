Calcio: Sampdoria, rischio lungo stop per Bereszynski

(ANSA) – GENOVA, 18 NOV – Brutte notizie per la Sampdoria, il difensore polacco Bartosz Bereszynski si è infortunato durante la rifinitura con la sua nazionale in vista della gara con la Slovenia. Nella giornata di domani tornerà in Italia per essere sottoposto ad ad accertamenti ma c’è preoccupazione che il menisco possa essere lesionato e sarebbe necessario almeno un mese e mezzo di stop prima di rivederlo in campo. Domani gli esami faranno chiarezza sull’infortunio ma a questo punto potrebbe tornare in campo nel 2020.