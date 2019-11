(ANSA) – FIRENZE, 18 NOV – Una nuova perturbazione interessa la Toscana dopo una breve tregua oggi, lunedì 18, e domani, martedì 19 novembre, con piogge sparse, più insistenti sul nord ovest, rinforzo dei venti di Scirocco e intensificazione del moto ondoso e in base a questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emanato un codice giallo fino alla mezzanotte di domani. Lo riporta una nota. Nel pomeriggio di oggi, lunedì, sono previste precipitazioni sparse possibili su tutta la regione, più probabili e frequenti sul nord ovest; le precipitazioni sono attese generalmente di debole intensità e solo localmente potranno avere carattere di rovescio o temporale. Domani, martedì, ancora piogge sparse su tutto il territorio, ma più probabili e frequenti sul nord-ovest, in Arcipelago, lungo la costa e le zone interne retrostanti. Le precipitazioni sono attese generalmente deboli o moderate e solo localmente assumeranno carattere di rovescio o temporale, in particolare in Arcipelago. Possibili occasionali grandinate.