CARACAS – Giù il cappello. Perché di fronte ad una squadra così non si può fare altrimenti. Nove su nove 27 punti, percorso netto, senza lasciare scampo a nessuno, non resta che dire: chapeau. Il sudor e le fatiche degli ultimi mesi hanno finalmente ripagato il Deportivo Petare, che sta vivendo un vero e proprio sogno.

La squadra municipale ha battuto (2 – 0) nella finale della Liga Nacional de Fútbol Femenina (LNFF) il Dynamo Puerto grazie alle reti di Ana Paula Fraiz (51’) e Diana González dal dischetto all’84esimo. Grazie al risultato ottenuto nel “Centro Nacional de Alto Rendimiento Evelio Hernández” di Yaracuy, il Petare vince il Torneo Clausura che si aggiunge a quello del Torneo Apertura. Questa prestazione assegna alla squadra femminile del municipio capitolino il titolo assoluto della LNFF.

“È stata una gara molto difficile contro un’avversaria agguerrita che punta sul gioco físico e che ci ha generato qualche problema perché non la conoscevamo bene. Si sa che in questo tipo di gare un errore si paga caro” – spiega in un comunicato stampa Carlos Montilla, allenatore del Deportivo Petare, aggiungendo – “Nella ripresa, l’ago della bilancia si é spostato dalla nostra parte e grazie alla prestazione maiuscola delle nostre ragazze siamo riusciti a portare a casa il titolo del Torneo Clausura e quello Assoluto”.

(di Fioravante De Simone)