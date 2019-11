Calcio, amichevole: la Vinotinto sfida i samurai azzurri

CARACAS – La Vinotinto sfiderà, domani alle 6:30 del mattino (ora di Caracas), al Giappone nello stadio Panasonic della città di Osaka. Questo impegno servirà alla nazionale creola come preparazione in vista delle qualificazioni verso il mondiale Qatar 2022 e la Coppa America 2020.

I samurai azzurri hanno come caratteristica principale un gioco ordinato che gli ha permesso di chiudere al secondo posto nella Coppa Asiatica: arrendendosi per 3 -1 in finale al Qatar.

In questo 2019, la nazionale della terra del Sol levante ha preso parte, come invitata, anche alla Coppa America disputatasi in Brasile. I nipponici non hanno superato il primo turno, ma hanno giocato molto bene portando a casa due pareggi (2 – 2 con l’Uruguay ed 1 – 1 con l’Ecuador) ed una sconfitta (0 – 4 con il Cile).

In quest’anno solare, il Giappone ha disputato 19 gare tra Coppa Asiatica, Coppa America, Qualificazioni per il Mondiale Qatar 2022 ed amichevoli con uno score di 13 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.

Dal canto suo, la Vinotinto ha disputato 8 amichevoli, due di queste in territorio venezuelano. Il 22 marzo la sfida nel Wanda Metropolitano con l’Argenina di Messi: vittoria per 2- 1. Tre giorni dopo nello stadio Montilivi di Girona ha affrontato la selezione della Catalogna: ko per 2 -1.

Nella preparazione verso la Coppa America, i ragazzi di Dudamel hanno affrontato: Ecuador (1 – 1 a Miami), Messico (ko 3 – 1 ad Atlanta) e Stati Uniti (3 – 0 a Cincinnati).

Nella Coppa America, la corsa della Vinotinto si é fermata ai quarti di finale contro l’Argentina di Messi. Lo score venezuelano é stato di: una vittoria, due pareggi ed una sconfitta

Dopo il torneo continentale, i creoli hanno visitato nuovamente gli Stati Uniti per vedersela con la Colombia: pareggio 0 – 0 a Tampa Bay. Poi c’é stato il ritorno della nazionale alla capitale venezuelana per affrontare Bolivia (vittoria 4 -1) e Trinidad & Tobago (successo 2 – 0).

Per la sfida di domani, la Vinotinto avrà a disposizione i seguenti calciatori:

Portieri: Wuilker Fariñez (Millonarios, Colombia), Rafael Romo (Silkeborg, Danimarca).

Defensori: Ronald Hernández (Stabaek, Norvegia), Rolf Feltscher (LA Galaxy, Stati Uniti), Wilker Ángel (Grozny, Russia), Yordan Osorio (Zenit de St. Pietroburgo, Russia), Mikel Villanueva (Málaga, Spagna), Nahuel Ferraresi (Porto “B”, Portogallo), Williams Velásquez (JEF United, Giappone), Roberto Rosales (Leganés, Spagna) e Gabriel Benítez (Zulia).

Centrocampisti: Tomás Rincón (Torino, Italia), Bernaldo Manzano (Deportes Tolima, Colombia), Yangel Herrera (Granada, Spagna), Renzo Zambrano (Portland Timbers, Stati Uniti), Jhon Murillo (Tondela / Portogallo), Jefferson Savarino (Real Salt Lake, Stati Uniti), Juan Pablo Añor (Málaga, Spagna), Rómulo Otero (Atlético Mineiro, Brasile), Yeferson Soteldo (Santos, Brasile) e Darwin Machís (Granada, Spagna).

Attaccanti: Salomón Rondón (Dalian Yifang, Cina), Fernando Aristeguieta De Luca (Monarcas Morelia, Messico) e Andrés Ponce (Grozny, Russia).

(di Fioravante De Simone)