Caracas se llena de sabores durante la Semana de la Cocina Italiana

CARACAS – Entre el 18 y 24 de noviembre, la gastronomía italiana invadirá Caracas, a propósito de celebrarse la cuarta edición de la “Semana de la Cocina Italiana en el Mundo”, actividad que este año se organiza bajo el tema la “Educación alimentaria: cultura del sabor”.

Es por ello que la dieta mediterránea y sus reconocidos beneficios serán uno de los ejes prioritarios de la celebración, que junto a la nutrición positiva buscarán estimular los hábitos saludables y la educación alimentaria entre lapoblación de Venezuela.

La “Semana de la Cocina Italiana en el Mundo” forma parte del programa “Vivere ALL’Italiana”, creado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia para involucrar activamente a los actores públicos y privados en una acción de promoción integrada de ese país en todo el mundo.

Placido Vigo, Encargado de Negocios de Italia en Venezuela destacó que la cuarta edición de la Semana de la Cocina Italiana este año va más allá de lo culinario y busca la difusión de la cultura itálica en su totalidad, así como dar a conocer lo más exquisito de la idiosincrasia italiana a otros pueblos a los cuales se han integrado.

Dijo que la actividad se realiza en simultáneo en 55 países y la Embajada de Italia en Venezuela, el Instituto Italiano de Cultura de Caracas, en colaboración con la Cámara de Comercio Venezolano-Italiana (CAVENIT) y la Alcaldía de El Hatillo, a través de su plataforma cultural “Vive El Hatillo”, presentan un año más a los caraqueños lo más representativo de la cocina italiana a través de una serie de actividades que abarcan almuerzos, catas y degustaciones, talleres de pasta para niños y charlas con especialistas en gastronomía.

Como novedad la edición 2019 tendrá una especial MasterClass a cargo del famoso chef Gioacchino Sensale, nacido en Venezuela pero quien partió a Italia antes de cumplir dos años, donde estudió y forjó una carrera que lo ubica actualmente entre los más destacados de la conocida asociación italiana “Ambasciatori del Gusto”.

“Vivir a la italiana”

Alfredo D’Ambrosio, presidente de CAVENIT, explicó que en aras de promover el intercambio comercial entre Italia y Venezuela, y colaborar con las pymes italianas y el Made in Italy, esta nueva edición es una gran oportunidad para mostrar y ofrecer excelentes platos de la dieta mediterránea italiana, así como productos gastronómicos, licores y vinos manufacturados por empresas de prestigio internacional, además de mostrar a los asistentes el know how italiano con la presencia del Chef Sensale, quien retorna a Venezuela luego de 36 años.

“Todo esto, aderezado con música y eventos culturales, que, junto a la gastronomía, son los elementos esenciales para comprender lo que significa el “Vivere All’Italiana”.

Destacó D´Ambrosio que para los italianos el comer es también estar juntos y hacer de la comida un acto social y familiar y en El Hatillo justamente lo que se busca es promover ese “vivir a la italiana”.

Por su parte el Alcalde del Hatillo, Elías Sayegh, destacó que el pueblo nuevamente será el epicentro de la iniciativa, hecho que obedece a las condiciones del lugar, a lo cual se suman las alianzas con los vecinos, la sociedad civil y las relaciones con entes, instituciones y embajadas, que permiten trabajar unidos para lograr un evento de entretenimiento familiar que hará que los ciudadanos desfruten y aprovechen los espacios públicos del municipio.

Iacopo Foti, Primer Secretario Comercial de la Embajada de Italia en Venezuela afirmó que este año bajo la dirección de la Embajada y de CAVENIT, se ha realizado un gran trabajo en equipo entres varios actores como el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, la Municipalidad del Hatillo, empresarios italianos, empresarios venezolanos, los más relevantes importadores de productos italianos, restaurantes y hoteles, para hacer de esta semana un evento inolvidable para la colectividad italo venezolana y todos los caraqueños.

Agregó que esperan que las distintas iniciativas que se realicen afiancen la colaboración en el sector agroalimentario que ya existen entre Italia y Venezuela, y contribuyan a consolidar y abrir nuevas oportunidades para jóvenes profesionales que quieren ampliar sus conocimientos sobre gastronomía italiana y acercarse a los productos de altísima calidad.

Un delicioso programa

Veriozka Marcano, Directora de Eventos de Cavenit comentó sobre la “rica programación” y la ambiciosa agenda que comprende algunas actividades privadas y otras públicas a celebrarse en El Hatillo, luego que se transforme en un gran “mercadillo italiano”, donde habrán más de 20 propuestas gastronómicas inspiradas en la gastronomía de Italia, donde se suman muchos emprendedores que acompañarán durante los tres días de jornadas al aire libre, y arrancarán durante tres días a partir del 12 mediodía con música, comida y actividades infantiles.

Explicó que la gran “Semana de la Cocina” se iniciará el martes 19 de noviembre al medio día en Pazzo Ristorante con el multipremiado chef Gioacchino Sensale, quien ofrecerá los sabores de Sicilia en un menú exclusivo para este evento. Esa misma noche, en el Centro Italiano Venezolano de Caracas, realizará una MaterClass para los socios del club y el jueves 21 de noviembre a las 9:00 am habrá una nueva oportunidad de participar en una MasterClass que se realizará en las instalaciones del Gruppo Doimo en Las Mercedes.

A partir del viernes 22 las actividades se llevarán a cabo en la Plaza de El Hatillo, la cual se trasformará en una verdadera “Piazza” italiana, donde el público podrá disfrutar de variados platos y productos de la gastronomía del país de la bota.

Como parte de una gran fiesta, siete restaurantes del El Hatillo se unirán a esta semana e incluirán en sus menús platos tributos a la dieta mediterránea. Ellos son L´Artesana Pizzería, Hajillo´s Restaurant, Orquídeas Café, Utopía 19, Gelato e Caffè, Casa Gourmet y Tata Trattoria.

Adicionalmente, y como muestra del arte de la preparación de los extraordinarios platos de Italia, podrá disfrutarse de viernes a domingo a las 3:00 pm., de un Show Cooking del afamado Gioacchino Sensale en la Plaza Bolívar de El Hatillo.

Para poder participar en las diversas actividades gastronómicas los interesados deben reservar, ya que los cupos son limitado, por ello se recomienda hacerlo a través de los teléfonos: 0412-9963737 / 0414-3991545.

Una grande piazza

Marcano también destacó que la semana de la Gastronomía no se limitará sólo a comida, sino que incluye también actividades musicales en vivo en la plaza del 22 al 24, donde estará el acordeonista Paolo Orlando; habrá un espectáculo de danzas tradicionales italianas con el Gruppo Folkloristico Arlecchino; se presentará el Dúo Peceramusical y para cerrar las noches el Blackoffee BluesBand hará vibrar El Hatillo.

Con el enfoque puesto en la educación alimentaria para los más pequeños, se realizará el viernes y domingo a las 5:00 pm en la plaza un taller de “Pasta de Colores” para niños donde estará compartiendo el chef Sensale, mientras que el sábado a las 4:45 pm la heladería Gelato e Caffè, de Andrea Falcone, realizará una rica degustación de helados.

Un grupo de figuras de renombre nacional pasarán también por la plaza para conversar sobre interesantes temas gastronómicos, entre ellos Serenella Rosas, Massimo Visconti y Rafael Figueiral, estraá en viernes 22 hablando de “Los italianos llegaron con sus vegetales”. El sábado 23, a la misma hora, estará el humorista Claudio Nazoa en una charla sobre, “El Spaghetti nos hará libres”, y finalmente el domingo 24 será el turno para Gioacchino Sensale junto a María Fernanda Di Giacobbe y el joven influencer gastronómico Ronald Aristimuño, conversando sobre el tema central de la semana de la cocina “Educación Alimentaria: Cultura del sabor”.

Con estar nutrida agenda el evento promete obsequiarles a los caraqueños y amantes de la buena mesa, la posibilidad de vivir una experiencia única y deliciosa, cuya programación y costos pueden consultarse en www.ambcaracas.esteri.it; www.iiccaracas.esteri.it; www.cavenit.com y en www.semanadelacocinaitaliana.com.ve. y redes sociales: @iicdecaracas, @ItalyinVEN, @Cavenit

Para concluir el Embajador Vigo destacó que los eventos que se realizan en Venezuela durante su estadía tiene todos un contenido social, y señaló que los fondos recaudados serán donados con fines benéficos a una asociación de damas (Comitas) que los administrarán en alimentas para la población venezolana más necesitada.

Letizia Buttarello