Come in Venezuela e in altri Paesi, anche in Spagna la Collettività venezuelana ha protestato questo 16 novembre per esigere un Consiglio Nazionale Elettorale imparziale, un governo di transizione ed elezioni presidenziali.

A Madrid, sono stati tanti i venezuelani che hanno sfidato il freddo e si sono dati appuntamento alla centrica Piazza Puerta del Sol.

Redazione Madrid