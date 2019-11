(ANSA) – PECHINO, 19 NOV – La governatrice di Hong Kong Carrie Lam si è detta “molto preoccupata per la pericolosa situazione” del Politecnico assediato dalla polizia, puntando ad avere “una soluzione pacifica” per superare lo stallo. All’interno del campus ci sono ancora asserragliati oltre 100 studenti, ha spiegato Lam nella tradizionale conferenza stampa che precede la riunione del suo gabinetto, aggiungendo che circa 600 manifestanti sono andati via.