Maltempo: in Liguria pioggia e vento, nel Savonese 1m neve

(ANSA) – GENOVA, 19 NOV – Piogge deboli o moderate continuano ad interessare la Liguria di centro-Levante, dove è in vigore fino alle 15 una allerta meteo arancione per piogge, con cumulate nell’area da inizio evento prossime ai 60mm. Nell’interno la neve ècaduta copiosa, segnala l’Arpal: su Settepani nel Comune di Osiglia (Savona) l’altezza del manto nevoso ha quasi raggiunto 1 metro di altezza. I venti soffiano forti con raffiche di burrasca da Nord sul centro-Ponente (66km/h alla Marina di Loano) da Sud-Est a Levante (49km/h a Casoni di Suvero). I livelli idrometrici nei corsi d’acqua monitorati sono stabili o in lenta e costante salita, e al momento al disotto dei livelli di piene rive. La perturbazione sembra scaricarsi soprattutto sul mare: già dalla notte una banda di precipitazioni è visibile dall’immagine radar al largo di Portofino. A Genova il Centro Operativo Comunale si è riunito alle 5.30 di oggi e ha confermato che le scuole resteranno regolarmente aperte. Nell’area metropolitana genovese chiusa la provinciale 73 del Faiallo in valle Stura, come in Val d’Aveto chiuse la SP 72 di Alpepiana dal km 7 per frana e caduta alberi, la SP 75 del Penna per neve e caduta piante. Oltre alla val d’Aveto traffico difficoltoso anche in val Trebbia.(ANSA).