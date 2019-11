Presidente Mattarella inaugura anno accademico Sissa

(ANSA) – TRIESTE, 19 NOV – E’ stato inaugurato alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 41/o anno accademico della Scuola internazionale di studi avanzati (Sissa) di Trieste. Mattarella, accolto dal Governatore Fvg, Massimiliano Fedriga, dal sindaco, Roberto Dipiazza, e dal direttore della Sissa, Stefano Ruffo, ha detto che è “immensamente limitata la nostra conoscenza della realtà”, come dimostra la scienza, riferendosi alla prolusione tenuta poco prima dal filosofo Telmo Pievani sulla serendipità. Il Capo dello Stato si è soffermato anche sulla “libertà della scienza e della ricerca”. Per Ruffo, “il mondo della ricerca non si può più disinteressare dell’impatto sulla società e deve prestare attenzione al trasferimento della conoscenza al mondo produttivo”. (ANSA).