San Siro: Comune scrive a club, rivedere studio fattibilità

(ANSA) – MILANO, 19 NOV – Il Comune di Milano ha inviato la risposta scritta a Inter e Milan per rispondere ai chiarimenti che le squadre avevano chiesto sul percorso di realizzazione del nuovo stadio, in particolare i progetti sul futuro del Meazza e l’ipotetico vincolo storico dei Beni culturali sullo stadio esistente. L’amministrazione ha ribadito piena e immediata disponibilità ad incontrare i club, anche per capire la natura delle possibili funzioni sportive del Meazza. Riguarda al vincolo su San Siro, il Comune ha informato le squadre di avere scritto alla Soprintendenza giorni fa per verificare la questione e che saranno dati loro aggiornamenti quando arriverà la risposta. Inoltre il Comune ha sottolineato come lo studio di fattibilità presentato dalle squadre sulla realizzazione del nuovo stadio vada rivisto, con previsione delle volumetrie ridimensionate e la rifunzionalizzazione del Meazza, per capire le ricadute dal punto di vista del piano finanziario, già ritenuto carente dalla conferenza dei servizi.