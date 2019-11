Maltempo: linea Pusteria resterà chiusa almeno per un mese

(ANSA) – BOLZANO, 19 NOV – Resterà chiusa almeno un mese la linea ferroviaria della val Pusteria nel tratto della frana staccatasi questa mattina lungo un pendio a Valdaora di sopra che ha letteralmente tolto il terreno sotto i binari della linea ferroviaria della Val Pusteria. “Stiamo lavorando a pieno regime per ripristinare la situazione – commenta l’assessore alla mobilità Daniel Alfreider – ma al momento attuale non è possibile sapere quando potrà essere riaperta la linea che rimane chiusa da Brunico a Lienz”. Alfreider aggiunge che “la priorità è garantire la massima sicurezza possibile ai passeggeri, ai quali è già stato messo a disposizione da ieri un servizio di bus sostitutivi fra Fortezza e San Candido”. Attualmente gli autobus partono ogni ora, da entrambi i capolinea, i tecnici si riuniranno entro la giornata per rivedere arrivi e partenze in modo tale da garantire i collegamenti. Per quanto riguarda il resto della tratta, una stima sarà possibile solo una volta spostato il convoglio deragliato a Rio Pusteria.