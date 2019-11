Terremoto: Farabollini, in circolo fondi edilizia popolare

(ANSA) – ANCONA, 19 NOV – “Dalla cabina di coordinamento presieduta dal Commissario arrivano buone nuove per le Regioni terremotate del Centro Italia”. Lo annuncia il Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma Piero Farabollini: “Abbiamo finalmente raggiunto l’accordo per rimettere in circolo i fondi dell’ordinanza 27 sull’edilizia popolare che non erano stati utilizzati per mancanza di progetti e sui quali abbiamo concentrato l’azione congiunta di Commissario, Governo e Anac per restituire, in primis agli sfollati degli alloggi residenziali popolari, la possibilità di rientrare velocemente nelle proprie case. Inoltre – aggiunge – abbiamo implementato in senso operativo la collaborazione con Invitalia per supportare l’attività di ricostruzione e, con circa 30 milioni di euro, di messa in sicurezza delle imprese nel cratere”. Tutto ciò mentre “il Governo si accinge a concretizzare con la conversione del nuovo dl Sisma l’ulteriore snellimento delle procedure nuove per le Regioni terremotate del Centro Italia”. Con la nuova ordinanza per l’edilizia popolare, sottolinea, si risolve “anche la vicenda degli Ater teramani di Colle Atterrato, di recente protagonista sui media, e le problematiche legate alla Centrale Unica di Committenza, prevista dal dl interministeriale 334/2019 e attivata attraverso il protocollo d’intesa siglato con Invitalia”. “Definite – prosegue Farabollini – anche le procedure operative del cosiddetto “bando Inail” che consente, per la prima volta, anche ad aziende non danneggiate, di implementare la sicurezza sismica dei luoghi di lavoro”. “Una volta bollinate dalla Corte dei Conti, – conclude il commissario – le ordinanze diventeranno operative rispondendo a precise esigenze del territorio che vogliamo progressivamente sia slegato da lacciuoli burocratici e disfuzionalità che hanno determinato intoppi e lentezze nella ricostruzione”. Nella cabina di regia ha debuttato in qualità di vicecommissario della neo-presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.