Tottenham: dopo Pochettino ad Allegri o Ancelotti

(ANSA) – ROMA, 19 NOV – Le voci sul possibile addio di Mauricio Pochettino alla panchina del Tottenham, sulla quale siede dal 2014, continuano a rincorrersi in Inghilterra. Si susseguono anche le ipotesi sul nome del possibile sostituto a Londra. Nella lista dei nomi ci sono anche due italiani: Massimiliano Allegri, che ha chiuso alla fine della passata stagione l’esperienza nella Juve, e Carlo Ancelotti, in rigoroso ordine alfabetico. Lo scrive l’Indipendent, precisando che i vertici societari degli ‘Spurs’ non hanno però ancora rinunciato all’idea di ingaggiare José Mourinho che, ciclicamente, viene accostato alle panchine dei club più prestigiosi del mondo, l’ultimo dei quali è proprio quello di Londra.