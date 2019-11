(ANSA) – MILANO, 19 NOV – E’ convocata per lunedì 2 dicembre alle 12 l’assemblea della Lega di Serie A per l’elezione del nuovo presidente, in sostituzione di Gaetano Miccichè, che si è dimesso nel pomeriggio. L’assemblea è stata convocata dall’amministratore delegato, Luigi De Siervo.