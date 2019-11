Auto: Pollara è Campione Italiano Rally Junior con CST Sport

(ANSA) – ROMA, 19 NOV – Marco Pollara è Campione Italiano Rally Junior 2019. Per il 23enne palermitano di Prizzi di ACI Team Italia e supportato da CST Sport, la conferma è arrivata alla vigilia del 10° Tuscan Rewind, la gara toscana che il 22 e 23 novembre sarà ultimo appuntamento tricolore in cui il giovane talento siciliano, già Campione Italiano Rally Junior e 2 Ruote Motrici 2017, sarà al via per arricchire la propria esperienza su fondo sterrato. Già leader del tricolore Junior per Pollara, dopo i successi al Rally di Sanremo, Rally dell’Adriatico, in gara 2 all’iridato Rally Italia Sardegna ed al Rally del Friuli Venezia Giulia, la conferma del titolo è arrivata con la pubblicazione dell’elenco iscritti del Tuscan Rewind, dove non figura la diretta concorrenza. Pollara come sempre su Ford Fiesta R2 curata da Motorsport Italia dotata di gomme Pirelli, come per tuti i protagonisti del tricolore junior, sarà al via della gara senese dove mira ad arricchire l’esperienza sui fondi sterrati. Al fianco del due volte tricolore ci sarà l’esperto co-driver messinese di Patti Rosario Siragusano, l’equipaggio domenica scorsa ha ottenuto il 2° posto assoluto in casa al Tindari Rally su Skoda Fabia R5. “La stagione 2019 è stata difficile ma ha arricchito molto la mia crescita sportiva, grazie al supporto di ACI Team Italia. Competere sulle Fiesta di Motorsport Italia tutte uguali è un’esperienza che insegna tanto, come il costante supporto dei tecnici Pirelli nella migliore scelta di pneumatici. Abbiamo affinato le tecniche sulla terra, per questo arriviamo molto fiduciosi in provincia di Siena. Un successo conquistato con una particolare fatica che condivido con CST e con tutte le realtà che con fiducia ci supportano. Spero di saper dimostrare i progressi fatti- sono state le parole di Pollara dopo l’arrivo della matematica conquista dell’alloro juinior.