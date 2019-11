LA PAZ. – La Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) dell’Organizzazione degli Stati Americani (Osa) ha confermato oggi che una sua squadra giungerà in Bolivia dal 22 al 25 novembre, con l’obiettivo di valutare la situazione dei diritti umani nel paese.

La commissione, che due giorni fa ha riferito che 23 persone sono rimaste uccise nei violenti scontri nel Paese, sta seguendo la crisi in Bolivia con grande preoccupazione, dopo le dimissioni dell’ex presidente Evo Morales a seguito delle proteste scoppiate dopo le elezioni generali dello scorso 20 ottobre.

Nella nota, la segreteria esecutiva della Cidh riferisce che realizzerà “una visita di lavoro in Bolivia dal 22 al 25 novembre, con l’obiettivo di osservare la situazione dei diritti umani nel paese”.

Il testo aggiunge che la visita è inquadrata nell’articolo 41 della Convenzione americana sui diritti umani.

Il team che arriverà in Bolivia sarà guidato dal segretario esecutivo Paulo Abrao e sarà supportato da un gruppo di esperti.

Abrao è attualmente in Cile, dove sta portando avanti attività di verifica della situazione dei diritti umani nel Paese, colpito da un’ondata di proteste.

Anche Michelle Bachelet, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha inviato in Bolivia una “missione tecnica” per raccogliere informazioni sulla situazione dei diritti umani nel paese.