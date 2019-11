(ANSA) – ROMA, 19 NOV – Dopo un paio di rinvii, a causa di un nubifragio che ha inzuppato il terreno del Massimino di Catania, un’altra pioggia – ma di gol questa volta – spazza via il campo di gioco: è quella scatenata dall’Italia Under 21, che strapazza i pari età armeni e li seppellisce sotto 6 gol (a 0). Ai 9 di ieri sera a Palermo dei ‘senatori’ azzurri, si sono aggiunti i 6 della squadra guidata da Paolo Nicolato, che apre la serie nel match valido per la qualificazione alla fase finale dell’Europeo 2021 (Girone 1) con Kean al 15′, raddoppia con Pinamonti al 24′ e cala il tris ancora con l’attaccante dell’Everton al 41′. Zanellato all’8′ della ripresa fa poker, a Scamacca il compito di firmare la cinquina al 12′, chiude il ‘set’ Del Prato al 21′.