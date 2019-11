(ANSA) – BOLOGNA, 19 NOV – Si è acceso sulla questione della sanità, anche se è rimasto nell’ambito del fair play, il primo confronto televisivo fra i candidati alla presidenza della’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini del Pd e Lucia Borgonzoni della Lega, andato in onda a ‘Cartabianca’ su Rai3. “Non dobbiamo mai accontentarci – ha detto Bonaccini – ma il governo giallo-verde ha definito l’Emilia-Romagna la migliore sanità d’Italia. Anche noi abbiamo problemi, ma io la sanità dell’Emilia-Romagna la difendo e finché ci sono io i poveri saranno trattati come i ricchi”. Borgonzoni, invece, ha puntato il dito soprattutto sulla lunghezza delle liste d’attesa. “Abbiamo segnalazioni da moltissimi cittadini – ha detto – è penalizzato chi abita in zone disagiate e comunque un anziano non può andare a 60 km da casa sua”. Il confronto si è concentrato poi anche su temi come la plastic tax e l’assegnazione delle case popolari: con Borgonzoni che vorrebbe innalzare a 10 anni la soglia per la residenza in regione per l’assegnazione e Bonaccini che ha proposto invece un piano per la costruzione di nuovi alloggi. Al centro del confronto anche il valore nazionale delle elezioni regionali e il rapporto con le rispettive forze politiche. “Gli emiliano-romagnoli – ha detto Bonaccini – sanno che per i prossimi cinque anni la regione sarà governata o da me o da lei: non ci saranno Salvini o altri che devono occuparsi di altre cose. Io non ho bisogno di balie”. Lucia Borgonzoni ha replicato dicendo che “la Lega prende voti di periferie e classi operaie, dà risposte che non vengono più date dalla sinistra. La nostra regione funziona 6 e non 10 come potrebbe”. E ha assicurato che se perderà le elezioni non tornerà a Roma, ma resterà a guidare l’opposizione in consiglio regionale. (ANSA).