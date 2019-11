Basket: Nba, grande Gallinari ma Oklahoma cede ai Lakers

(ANSA) – ROMA, 20 NOV – Quattro partite nel turno di questa notte in Nba. Vincono i New Orleans Pelicans di Nicolò Melli (14 punti per l’azzurro) ai danni dei Portland Trail Blazers per 115-104, perdono ancora invece gli Oklahoma City Thunder di Danilo Gallinari, sconfitti in casa dei Los Angeles Lakers per 112-107, nonostante l’ottima prova dell’italiano, per lui 25 punti in mezzora di gioco. Sull’altra sponde, serata eccellente per Lebron James che firma una tripla doppia (25 unti, 11 rimbalzi e 10 assist). Sorridono anche i Golden State Warriors che superano i Memphis Grizzlies per 115-94 e prova a dare una svolta a una stagione cominciata piuttosto male, finora solo tre vittorie all’attivo e una girandola di ko. Infine, successo dei sacramento Kings per 120-116 sui Phoenix Suns che dopo aver cominciato la stagione con i fuochi d’artificio sono andati via via calando. (ANSA).