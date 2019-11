Elezioni Gb: Twitter accusa Tory per falso ‘fact checking’

(ANSA) – LONDRA, 20 NOV – Twitter ha accusato nelle scorse ore i Tory britannici di Boris Johnson di aver “tentato di ingannare” il pubblico, trasformando – durante il dibattito elettorale televisivo di ieri sera fra il premier e il leader laburista Jeremy Corbyn – il nome d’un account di partito in uno pseudo sito di ‘fact checking’. Lo riferisce la Bbc. L’operazione propagandistica ha riguardato l’account del quartier generale della campagna conservatrice (Conservative Campaign Headquarter, ‘CCHQPress’), seguito da 76.000 utenti, che ieri ha improvvisamente cambiato nome e avatar: diventando ‘factcheckUK’ e iniziando fra l’altro a far le bucce a Corbyn, come se fosse un account indipendente di verifica. Twitter ha minacciato “una decisa azione correttiva se simili espedienti si ripeteranno”. Un portavoce ha detto che il social media “è impegnato a favorire un dibattito sano” sul web nella campagna per le elezioni britanniche del 12 dicembre, ricordando le regole internazionali che vietano comportamenti potenzialmente “ingannevoli”.