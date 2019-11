Insulti razzisti a una 24enne a Cremona, indaga la Polizia

(ANSA) – MILANO, 20 NOV – Ancora odio razzista sui social. Vittima questa volta è una 24enne di Cremona, bersagliata da un utente solo per il colore della pelle con insulti razzisti inviati al suo numero di telefono attraverso Telegram. E’ quanto riportano oggi i quotidiani locali spiegando che sulla vicenda indaga la Polizia postale a cui si è rivolta la famiglia della giovane. E’ stata la mamma della 24enne a rendere nota la vicenda postando sui social gli screenshot dei messaggi di odio ricevuti dalla figlia e ricordando di essere “la madre bianca” di una ragazza “che è cittadina italiana e cremonese per nascita” e di averle sempre pagato gli studi “non per renderla schiava ma libera”. “Qui la persona più scura e schiava tra le due – ha aggiunto rivolgendosi direttamente all’hater – sei tu”. Centinaia i messaggi di solidarietà per madre e figlia postati su Facebook.