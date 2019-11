Maltempo: Alto Adige torna lentamente alla normalità

(ANSA) – BOLZANO, 20 NOV – L’Alto Adige, dopo il caos neve dei giorni scorsi, sta lentamente tornando alla normalità. Sempre più strade vengono riaperte al traffico e cala anche di ora in ora il numero di utenze colpite dal blackout elettrico. I danni maggiori li registra la linea ferroviaria della Pusteria che dopo la caduta di tre frane resterà chiusa almeno fino a Natale. Restano per il momento chiuse per motivi di sicurezza la statale dello Stelvio tra Gomagoi e Trafoi, quella di passo Rombo dal bivio di Corvara in Passiria. E’ stata riaperta la SS51 Alemagna tra Dobbiaco e Cimabanche, resta però chiuso il tratto bellunese fino a Cortina. Chiusa anche la statale verso passo Lavazè, come una serie di strade provinciali come quella della Val Martello da Ganda.