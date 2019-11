Custode 55enne di azienda sparisce durante orario di lavoro

(ANSA) – PAVIA, 20 NOV – Il custode di una azienda di logistica di Stradella (Pavia) è sparito in circostanze misteriose la sera dello scorso 18 novembre. Sul fatto indagando i carabinieri, ai quali si è rivolto il figlio dell’uomo per sporgere denuncia. Ioan Savu, 55enne romeno che abita a Canneto Pavese (Pavia), lunedì si è recato regolarmente al lavoro: il suo turno è iniziato alle 13 e doveva terminare alle 19. Circa un’ora prima della conclusione della sua giornata lavorativa, Savu ha abbandonato la guardiola lasciando sulla scrivania il telefonino. La sua auto è stata ritrovata sul piazzale del polo logistico, con una portiera aperta. Le chiavi della vettura non sono state ritrovate. I carabinieri hanno avviato un’indagine aperta a diversi ipotesi. Potrebbe trattarsi di un allontanamento volontario come non si escludono altre piste. Gli investigatori stanno cercando di fare luce sulla vita del 55enne e sulle sue conoscenze.