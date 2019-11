Calcio: Tottenham, oggi primo allenamento per Mourinho

(ANSA) – LONDRA, 20 NOV – Oggi pomeriggio il primo allenamento con la squadra, domani mattina la prima conferenza stampa: è ufficialmente cominciata la nuova avventura di José Mourinho sulla panchina del Tottenham. Dopo aver trascorso la notte in un albergo all’interno del centro sportivo di Enfield, Mourinho è stato annunciato solo questa mattina dalla società londinese. E già sabato, all’ora di pranzo, guiderà dalla panchina il Tottenham, solo 14esimo in Premier League, impegnato sul campo del West Ham. Secondo le prime indiscrezioni, la firma sul contratto è arrivata solo martedì, in tarda serata, ma i contatti – tra i dirigenti degli Spurs e gli emissari di Mourinho – andavano avanti ormai da diverse settimana. Il portoghese ha firmato un contrato fino al giugno 2023 del valore – scrive oggi il Daily Mai – di 16,5 milioni di euro (lordi) a stagione.