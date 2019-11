Calcio: ‘Galles, golf e poi Madrid’, Bale provoca il Real

(ANSA) – ROMA, 20 NOV – “Galles, golf, Madrid. In questo ordine”. Con una bandiera personalizzata Gareth Bale ha festeggiato così, insieme ai suoi compagni, la qualificazione agli Europei 2020 ottenuta dopo aver superato per 2-0 l’Ungheria (con doppietta dello juventino Aaron Ramsey). Il messaggio sulla bandiera, già esposta nei giorni scorsi nel ritiro del Galles, ha fatto il giro del mondo. Ed è suonato come l’ennesima provocazione al Real: il rapporto tra il club madridista e l’asso gallese è ormai ai minimi termini. E la lista di priorità di Bale, prima la Nazionale, poi il golf e dunque i blancos, non hanno fatto altro che peggiorare le cose. Dalla Casa Blanca bocche cucite dopo la “trollata” di Bale che non gioca con le merengues dal 5 ottobre scorso. Ma dopo 5 anni e tanti successi (tra cui 4 Champions League vinte) le strade di Bale e il Real Madrid potrebbero dividersi a gennaio.