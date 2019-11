Maltempo: E-R allerta per fiumi passa da rossa ad arancione

(ANSA) – BOLOGNA, 20 NOV – Si conferma l’allerta meteo in Emilia-Romagna ma passa da rossa ad arancione per criticità idraulica – ossia per i fiumi – sulla pianura ferrarese, ravennate e bolognese, sulla costa ferrarese e sulla pianura del Modenese, del Reggiano e del Parmense. L’allerta – emanata dall’Arpae e dalla Protezione Civile regionale – è in vigore dalla mezzanotte di oggi a quella di domani e prevede un codice giallo per criticità idraulica e idrogeologica nelle restanti aree della regione con l’esclusione della Romagna in cui il codice è verde. Nel segnalare, per domani, “deboli piogge, localmente anche a carattere di rovescio, sui rilievi centro-occidentali”, occorre porre “attenzione ai tratti vallivi del fiume Panaro e in particolare del fiume Secchia per il transito della piena, al transito della piena del fiume Reno nel tratto compreso tra le sezioni di Opera Reno e Bastia. Permane un livello di particolare attenzione relativamente al cavo Napoleonico per impossibilità di scarico delle acque nel fiume Po”.(ANSA).