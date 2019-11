Ruba targhe auto e le utilizza per violare limiti velocità

(ANSA) – BUSTO ARSIZIO (VARESE), 20 NOV – Un impiegato di 50 anni è stato denunciato dai carabinieri per aver rubato alcune targhe dalle auto di servizio dell’ospedale di Busto Arsizio (Varese) per poi utilizzarle sulla propria vettura. A quanto emerso le avrebbe usate per sentirsi libero di violare i limiti di velocità, spesso in autostrada, per poi rimontare la propria quando circolava in città. I militari di Busto lo hanno individuato a seguito di una denuncia sporta dalla dirigenza ospedaliera il 25 agosto scorso che, dopo aver subito il furto, ha anche ricevuto diverse multe per eccesso di velocità. Grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’ospedale, che lo hanno ripreso staccare le targhe, i carabinieri lo hanno identificato.