Onu ribadisce, colonie di Israele sono illegali

(ANSA) – ROMA, 20 NOV – L’Onu ha ribadito che gli insediamenti israeliani in Cisgiordania sono illegali e violano il diritto internazionale. La presa di posizione delle Nazioni Unite arriva dopo la dichiarazione di Donald Trump secondo cui per gli Usa le colonie non sono più contrarie al diritto internazionale. “La decisione del governo degli Stati Uniti è probabilmente l’ultimo chiodo nella bara della soluzione a due Stati”, ha detto il rappresentante speciale Onu per i diritti umani nei territori palestinesi, Michael Lynk.