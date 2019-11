Faac: Chiesa Bologna, 10 mln dividendi distribuiti nel 2019

(ANSA) – BOLOGNA, 20 NOV – C’è un padre di famiglia eritreo, scappato da guerra e persecuzioni, che nella casa della cooperativa ‘Domani’ si è “sentito per la prima volta al sicuro”. C’è Fortunato, clochard 56enne che da 15 anni viveva sotto i portici di San Luca, gravemente malato, curato e accompagnato negli ultimi istanti della sua vita con un tetto sopra la testa grazie all’Arca della misericordia. E ci sono le centinaia di persone aiutate dalle Caritas diocesane, famiglie che hanno potuto evitare sfratti imminenti (ben 54), che hanno potuto pagare bollette o mandare il figlio in gita scolastica. Sono alcuni dei progetti e degli interventi di carità che l’Arcidiocesi di Bologna ha potuto supportare quest’anno grazie ai dividendi Faac assegnati nel 2018: una cifra che ammonta a complessivi 9 milioni di euro al netto di un milione di tasse. A fare il punto sulla distribuzione dei dividendi della Faac, azienda lasciata in eredità all’Arcidiocesi da Michelangelo Manini nel 2012, monsignor Giovanni Silvagni, vicario generale per l’amministrazione della Chiesa di Bologna. I dividendi Faac 2018 distribuiti nel corso del 2019 sono stati 10 milioni di euro. “Di questi – ha precisato – uno è andato in tasse. Della somma disponibile, 6 milioni e mezzo sono già destinati e il resto è a disposizione per situazioni di emergenza, anche al di fuori del Bolognese”. Dei 6,5 milioni un milione e mezzo è andato alla Caritas diocesana per il fondo di solidarietà alle parrocchie, un milione e 320mila euro sono andati a interventi per la scuola e un milione è destinato a ‘Insieme per il lavoro’. Sulla distribuzione degli altri 2,7 milioni decide una commissione presieduta dal cardinale Matteo Zuppi, che valuta progetti sul territorio che quest’anno sono 32, tra i quali interventi per i migranti, per i senzatetto, per il reinserimento di chi esce dal carcere. La commissione stanzia fondi anche per le missioni, 19, e per richieste di aiuto anche di altre diocesi.(ANSA).