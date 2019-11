(ANSA) – ROMA, 20 NOV – La seconda giornata di test sul circuito di Valencia si chiude con tre moto Yamaha nelle prime posizioni della lista dei tempi. Il migliore oggi è stato Maverick Vinales, che con il tempo di 1:29.849 ha preceduto Fabio Quartararo – ieri il più veloce – e Franco Morbidelli. Settimo tempo per Marc Marquez con la Honda, staccato di circa sette decimi, nono per Valentino Rossi sulla Yamaha e undicesimo per Dovizioso con la Ducati. (ANSA).