(ANSA) – ROMA, 20 NOV – Sono quarantuno gli atleti convocati dal direttore tecnico, Cesare Butini, che parteciperanno alla XX edizione dei campionati europei in vasca corta di nuoto che si disputerà a Glasgow dal 4 all’8 dicembre prossimi. “Le convocazioni – spiega Butini – sono in linea con lo spessore del nostro movimento. La squadra è, come sempre, di un notevole livello tecnico e prevede la presenza di atleti esperti e giovani. Ci saranno tutti i nostri atleti migliori”. “Abbiamo dato prevalenza alle individualità in considerazione che le staffette in programma non faranno parte del programma olimpico e si è voluto anche, grazie al supporto della dirigenza federale, avviare un processo di ricambio generazionale inserendo alcuni giovani, come Cocconcelli e Deplano – spiega il dt -. Sono certo che la squadra darà il massimo guardando anche ai Campionati Assoluti di Riccione, dal 12 al 14 dicembre, che rappresenteranno la prima occasione per guadagnare il pass olimpico”. (ANSA).