Coppa Venezuela: Monagas e Zamora in campo per salvare la stagione 2019

CARACAS – Oggi, alle 19:00, nello stadio Monumental di Maturín si disputerà il primo round della finale della Coppa Venezuela. Il Monagas ospiterá lo Zamora, entrambe le formazioni puntano alla vittoria finale per salvare una stagione al di sotto delle aspettative: la vincente si qualificherà per la Coppa Sudamericana 2020.

I “guerreros del Guarapiche” hanno iniziato il loro percorso sfidando il Dynamo Puert0 superandoli con un globale di 7 – 2(1 – 1 a Puerto La Cruz e 6 – 1 a Maturín).

Negli ottavi di finale, gli orientali hanno affrontato l’Angostura. Con la squadra dello stato Bolívar, hanno dovuto sudare un po’ per timbrare il biglietto per la fase successiva: vittoria 1 – 2 in casa dei gialloblú, ma nella gara di ritorno la squadra della Segunda División si é presentata sul campo del Monumental di Maturín con l’intenzione di non fare la figura della comparsa ed ha vinto per 1 – 2. Per conoscere la squadra qualificata si é dovuto ricorrere alla lotteria dei calci di rigore: il Monagas si é imposto per 4 – 2.

Nei quarti di finale, il Monagas ha sfidato il Deportivo La Guaira superándolo grazie alle reti segnate in trasferta: vittoria 1 – 0 a Maturín e ko 2 – 1 nello stadio Olímpico della UCV.

In semifinale, i guerreros del Guarapiche hanno fatto i conti con il Metropolitanos, dopo essere stati battuti per 1 – 2 a Maturín hanno ribaltato la frittata in casa della formazione viola: vittoria per 0 – 2.

“Abbiamo lavorato intensamente per mantenere alto il morale. Superare le ultime due fasi nel modo in cui l’abbiamo fatto ci dà quella carica in più” spiega spiega Oscar González (Monagas) in un comunicato stampa.

Dal canto suo, lo Zamora nei sedicesimi ha sfidato l’Hermanos Colmenares vittoria con un globale di 2 -1.

Poi negli ottavi, ha superato il Deportivo Táchira con un gol all’ultimo respiro. I bianconeri di Barinas si erano imposti per 0 – 2 nello stadio Pueblo Nuevo di San Cristóbal, nella gara di ritorno sul campo dell’Agustín Tovar i gialloneri avevano trovato lo 0 – 2 al novantesimo, forzando i calci di rigore, ma nel recupero lo Zamora ha trovato il gol qualificazione.

Nei quarti di finale, storia più semplice per la squadra di Barinas che ha superato con un globale di 4 – 1 il Carabobo. In semifinale, lo Zamora ha avuto la meglio sull’Academia Puerto Cabello (globale 3 – 2).

Per la sfida di stasera, lo Zamora non avrà a disposizione Layneker Zafra (lesionato) e Richard Figueroa (squalificato).

(di Fioravante De Simone)